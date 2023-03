Ascolti TV | Giovedì 23 marzo 2023. In 7,1 milioni per Italia-Inghilterra (33.5%), Cambio tutto a 2,2 mln (12.3%), Dritto e Rovescio (7.7%) allunga su Piazzapulita (5.4%). Vola Uomini e Donne (30.5%) (Di venerdì 24 marzo 2023) Gigi D'Alessio e Clementino cantano l'inno - Italia-Inghilterra Nella serata di ieri, Giovedì 23 marzo 2023, su Rai1 l’incontro di calcio per le qualificazioni agli Europei Italia-Inghilterra ha interessato 7.151.000 spettatori pari al 33.5% (primo tempo a 7.407.000 e il 33.5%, secondo tempo a 6.905.000 e il 33.6%). Su Canale5 Cambio tutto in prima visione ha raccolto davanti al video 2.252.000 spettatori con il 12.3%. Su Rai2 Quello che veramente importa ha interessato 1.090.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia1 Il cacciatore e la regina di ghiaccio ha intrattenuto 892.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Splendida Cornice ha raccolto davanti al video 890.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Dritto e ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 24 marzo 2023) Gigi D'Alessio e Clementino cantano l'inno -Nella serata di ieri,23, su Rai1 l’incontro di calcio per le qualificazioni agli Europeiha interessato 7.151.000 spettatori pari al 33.5% (primo tempo a 7.407.000 e il 33.5%, secondo tempo a 6.905.000 e il 33.6%). Su Canale5in prima visione ha raccolto davanti al video 2.252.000 spettatori con il 12.3%. Su Rai2 Quello che veramente importa ha interessato 1.090.000 spettatori pari al 5.8%. Su1 Il cacciatore e la regina di ghiaccio ha intrattenuto 892.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Splendida Cornice ha raccolto davanti al video 890.000 spettatori (4.6%). Su Rete4e ...

Ascolti tv: Nazionale ok, UeD monster, d'Urso e Matano annaspano

Nove "Faking It " Bugie o Verità ha ottenuto 353.000 persone (1.8%); Tv8 " 4 Hotel è stato seguito da 304.000 spettatori (1.9%); Sky Uno " Pechino Express è stata la scelta di

Ascolti tv giovedì

Ascolti tv e dati Auditel giovedì 23 marzo: oltre 7 milioni per Italia - Inghilterra, bene Dritto e Rovescio Dominio di Rai 1 . Giovedì 23 marzo il primo canale della tv di Stato si prende il preserale con ' L'Eredità' , ma ... Ascolti tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 23 marzo: oltre 7 milioni

Ascolti tv 23 marzo 2023: Italia - Inghilterra, Cambio tutto - Dati Auditel Ascolti tv di giovedì 23 marzo 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Italia - Inghilterra " contro " Cambio tutto " Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 23 marzo

Ascolti tv giovedì 23 marzo 2023: Italia-Inghilterra Tvblog