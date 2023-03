ASCOLTI TV 23 MARZO 2023 | 7 | 1 MILIONI PER INGHILTERRA-ITALIA 33 | 5% | CAMBIA TUTTO 12 | 3% | DEL DEBBIO 7 | 7% | FORMIGLI 5 | 4% | VOLANO I TRONI 30 | 5% E FATTI VOSTRI 11%

(Di venerdì 24 marzo 2023)TV 23· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3252 39.68 PT – 9827 45.81 24 – 3079 37.57 PT – 7365 34.34 Tg1 Rassegna Stampa – 324 11.10Tg1 – 863 17.10Tg1 Mattina – 530 10.30UnoMattina – 691 16.36Storiene – 693 17.42Storiene – 749 15.50È Sempre Mezzogiorno! – 1689 17.76Tg1 + Tg1 Ec. – 2886 24.18 + 2305 19.42Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1567 13.82Oggi è un Altro Giorno – 1451 15.40Paradiso delle Signore – 1617 20.05Tg1 + Pres. ViD – 1313 17.16 + 1354 17.47Vita in Diretta – 1884 20.30L’Eredità – 3154 24.31L’Eredità – 4506 27.28 (finale 4667 27.45)Tg1 – 5174 26.35Rai Sport – 5513 26.20– 7151 33.54 (7407 33.46 + 6905 33.64)Porta a Porta + Viva Rai2! – 742 9.13 + 297 10.08 Prima Pagina – 610 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ascolti tv venerdì 24 marzo 2023: Benedetta Primavera, Felicissima sera, Quarto Grado, Crozza, dati Auditel e share - CorriereCitta : Ascolti tv Felicissima sera e Benedetta primavera, chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di venerdì 24 marzo 2023 - infoitcultura : Ascolti tv ieri venerdì 24 marzo 2023: share di Benedetta Primavera su Rai 1, Felicissima sera - infoitcultura : Ascolti tv giovedì 23 marzo 2023: Italia-Inghilterra (33.5%), Cambio tutto (12.3 - infoitcultura : Ascolti Tv in Europa, giovedì 23 marzo 2023 -

Pio e Amedeo al debutto con Felicissima sera con una versione rivista e ripulita da parolacce ed esagerazioni del loro programma. Glidel 24 ...... aperta a tutti, popolare nel più alto senso del termine, stratificata perdiversi.[] è ...dei biglietti acquistati per tale data possono assistere alla rappresentazione di venerdì 31...... annunciando la presenza da Loretta Goggi a Benedetta Primavera il 24. . Un post che avrebbe ... La Goggi, una vera Regina della televisione, ha tenuto gli, grazie alla potenza delle sue ...

L'ultima puntata di Mare Fuori 3 chiude in rialzo, chi ha vinto gli ascolti tv del 22 marzo Fanpage.it

Gli ascolti del 24 marzo Il pubblico di Canale 5 avrà apprezzato la nuova versione di Pio e Amedeo, più “chic” e meno tamarri, con una netta percentuale in meno di parolacce e battute irriverenti La ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 24 marzo 2023 Su Rai 1 è andata in onda Benedetta primavera con Loretta Goggi. Su Rai 2 NCIS. Su Rai 3 il documentario ...