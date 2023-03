Arturo, la nuova variante Covid che arriva dall’Oriente (Di venerdì 24 marzo 2023) Si chiama Arturo (Arcturus) la nuova variante Covid identificata recentemente dagli esperti. Identificata come XBB.1.16, si tratta di una nuova versione di Omicron con tre mutazioni aggiuntive della proteina Spike. La variante del virus ha catturato l’attenzione delle autorità sanitarie perché si stanno registrando molti casi in India e l’ondata di casi potrebbe essere attribuita a questa mutazione. C’è una significativa ripresa di casi Covid tra il Mediterraneo orientale e Sud-est asiatico, secondo gli ultimi monitoraggi, con un boom importante in India. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), la variante Arturo ha registrato +251% casi in 28 giorni. L’Oms ribadisce che “le tendenze attuali sono sottostime del numero ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 marzo 2023) Si chiama(Arcturus) laidentificata recentemente dagli esperti. Identificata come XBB.1.16, si tratta di unaversione di Omicron con tre mutazioni aggiuntive della proteina Spike. Ladel virus ha catturato l’attenzione delle autorità sanitarie perché si stanno registrando molti casi in India e l’ondata di casi potrebbe essere attribuita a questa mutazione. C’è una significativa ripresa di casitra il Mediterraneo orientale e Sud-est asiatico, secondo gli ultimi monitoraggi, con un boom importante in India. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), laha registrato +251% casi in 28 giorni. L’Oms ribadisce che “le tendenze attuali sono sottostime del numero ...

