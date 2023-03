Arte | le nuove vie del riciclaggio

Leggi su panorama

(Di venerdì 24 marzo 2023) Opere trafugate che restano nascoste in magazzini dell’Asia centrale anche un decennio, e poi vengono immesse sul mercato, «ripulite» per far perdere le loro tracce. È un business illegale florido, e spesso serve a finanziare il terrorismo internazionale. Il commercio legale di opere, antichità e altri oggetti culturali è oggi un’industria multimiliardaria, il cui valore stimato delle compravendite globali nel solo 2021 ha superato i 65 miliardi di dollari, con un aumento del 29 per cento rispetto all’anno precedente. Ma non meno lucroso è il parallelo commercio illegale: l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc) ha stimato in almeno 6,3 miliardi di dollari i proventi illeciti associati al commercio e aldi oggetti culturali. Una cifra che, tuttavia, secondo gli esperti è decisamente sottostimata. L’allarme più ...