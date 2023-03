A spiegarlo il vicepresidente della commissione Giustizia della Camera ed esponente M5S, Federico Cafiero de Raho, il quale aggiunge che il gruppo chiederà l'abbinamento con le duedella Lega ...Il deputato del Pd Roberto Morassut , uno dei firmatari dellacita anche il caso di Ermanno ... 'Questa commissione - dichiara - è assolutamente necessaria ein estremo ritardo'. 'Ci uniamo ...Contenuti che hanno inserito nellache il Pd aveva presentato e che quindi i Dem sono stati ... Serracchiani ha tenuto a sottolineare che questa vicenda delle detenute madridopo la vicenda ...

Arriva Pdl M5S su arresto in flagranza per occupazioni abusive ... Agenzia askanews

Roma, 24 mar. (askanews) – Anche il Movimento Cinque Stelle ha presentato un progetto di legge che contiene una stretta sulle occupazioni abusive nella direzione di prevedere pene “effettivamente ...Premier Giorgia Meloni said Tuesday that European action was needed to stop the arrival of migrants and avert the danger of another shipwreck like the February 26 one off the Calabrian town of Cutrio ...