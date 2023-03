Arrestato Do Kwon, il re delle criptovalute era ricercato per un buco da 40 miliardi di dollari (Di venerdì 24 marzo 2023) Era ricercato dalla Corea del Sud dopo il crollo da 40 miliardi di dollari che ha investito chi aveva comprato TerraUSD e Luna, due criptovalute legate alla Terraform Labs. La fuga di Do Kwon è finita in Montenegro, nell’aeroporto di Podgorica, dove il fondatore dell’azienda coreana è stato bloccato dalla polizia, come annunciato dal ministro degli interni del Paese balcanico Filip Adzic. La notizia è poi stata confermata dal ministero della Giustizia della Corea del Sud venerdì, aggiungendo che insieme a lui è stato fermato anche una seconda persona non identificata, anche lui legato al crollo della criptovaluta. Entrambi verranno estradati. A settembre la Corea del Sud ha chiesto all’Interpol di diffondere una “red notice” per il 31enne Kwon in tutti i 195 Paesi membri dell’agenzia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Eradalla Corea del Sud dopo il crollo da 40diche ha investito chi aveva comprato TerraUSD e Luna, duelegate alla Terraform Labs. La fuga di Doè finita in Montenegro, nell’aeroporto di Podgorica, dove il fondatore dell’azienda coreana è stato bloccato dalla polizia, come annunciato dal ministro degli interni del Paese balcanico Filip Adzic. La notizia è poi stata confermata dal ministero della Giustizia della Corea del Sud venerdì, aggiungendo che insieme a lui è stato fermato anche una seconda persona non identificata, anche lui legato al crollo della criptovaluta. Entrambi verranno estradati. A settembre la Corea del Sud ha chiesto all’Interpol di diffondere una “red notice” per il 31ennein tutti i 195 Paesi membri dell’agenzia ...

