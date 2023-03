Arpaise | l’assessore Lizza sul dissesto idrogeologico | “Finalmente massima attenzione su un problema atavico”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Interrogazione e pronta risposta del governo. In tempi ristretti, con garanzie importanti per il futuro. L’annosodelidreogeologico attanaglia diversi comuni del Sannio, tra questi, doveGiovanniha espressogratitudine al consigliere provinciale Claudio Cataudo e per l’onorevole Francesco Maria Rubano. “Entrambi, a livello provinciale e nazionale – ha dichiarato– hanno dimostrato ancora una voltae disponibilità per la risoluzione di uno dei tanti problemi che attanagliano la nostra terra. L’interrogazione parlamentare, con tanto di risposta da parte del sottosegretario Fausta Bergamotto ...