Armi all'uranio impoverito. Dopo oltre vent'anni c'è chi muore ancora di cancro (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo la decisione del Regno Unito di fornire munizioni all'uranio impoverito all'Ucraina, anche in Italia si torna a parlare sui media mainstream di queste temibili e devastanti Armi. Del resto ne sappiamo qualcosa sulla letalità di questo tipo di armamenti visto che i nostri militari ne hanno pagato o ne continuano a pagare dazio per via delle conseguenze che hanno anche sulla salute di chi le utilizza come anche di chi, per un motivo o per l'altro, ci entra in contatto anche indirettamente. Proprio per questo se vivessimo in un Paese normale, sarebbe lecito aspettarsi che i quotidiani mettessero in guardia tutti dall'usare questo tipo di munizioni e, invece, accade l'esatto opposto con i media nazionali schierati nel difendere l'indifendibile.

