Armi a Kiev, migranti e no all'austerity: Meloni convince l'Europa (Di venerdì 24 marzo 2023) «Possiamo confermare il fatto che il tema dell'immigrazione oggi è considerato centrale, una cosa se vogliamo impensabile sino a qualche mese fa, e che viene seguito passo a passo dal Consiglio. E questa è una ottima notizia», ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al suo arrivo al Consiglio europeo. Sempre sulla questione immigrazione: «Mi aspetto passi in avanti». Ha sottolineato prima della riunione coi leader Ue, riunione in cui «il dossier migranti verrà aggiornato con una relazione della presidente della Commissione che racconterà dei passi concreti sulla base delle conclusioni dello scorso febbraio». Meloni si dice soddisfatta. «Io posso dire che sono soddisfatta della bozza di conclusioni, dell'ultima versione che sta girando, che appunto chiede alla Commissione di procedere spedita e rimanda su uno stato ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 marzo 2023) «Possiamo confermare il fatto che il tema dell'immigrazione oggi è considerato centrale, una cosa se vogliamo impensabile sino a qualche mese fa, e che viene seguito passo a passo dal Consiglio. E questa è una ottima notizia», ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia, al suo arrivo al Consiglio europeo. Sempre sulla questione immigrazione: «Mi aspetto passi in avanti». Ha sottolineato prima della riunione coi leader Ue, riunione in cui «il dossierverrà aggiornato con una relazione della presidente della Commissione che racconterà dei passi concreti sulla base delle conclusioni dello scorso febbraio».si dice soddisfatta. «Io posso dire che sono soddisfatta della bozza di conclusioni, dell'ultima versione che sta girando, che appunto chiede alla Commissione di procedere spedita e rimanda su uno stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Larghe intese sull’invio di armi: Pd vota con le destre il testo di Azione-Iv per “proseguire il sostegno militare”… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Al mercato dell’utero in affitto c’è pure il neonato di ricambio ??? Renzi archiviato grazie alla… - _Nico_Piro_ : #16marzo I politici occidentali che vanno a farsi foto marziali a Kiev raccontano di un popolo in armi pronto a mor… - tempoweb : Armi a Kiev, migranti e no all'austerity @GiorgiaMeloni convince l'#Europa #24marzo - BertaIsla : RT @francofontana43: A proposito della balla di Crosetto rilanciata da Meloni Non è vero che mandare armi a Kiev non ha un costo Umberto De… -