Argentina, stesso undici della finale Mondiale! La scelta su Lautaro Martinez (Di venerdì 24 marzo 2023) L’Argentina torna per la prima volta in campo dopo la vittoria al Mondiale in Qatar. Lionel Scaloni al Monumental schiera la stessa formazione vista in finale contro la Francia. Di seguito la scelta su Lautaro Martinez. undici finale – Lautaro Martinez partirà dalla panchina la prima sfida dopo la vittoria del Mondiale della sua Argentina. Lionel Scaloni ha scelto di mandare in campo lo stesso undici titolare visto in finale contro la Francia in Qatar, un modo probabilmente per festeggiare davanti ai propri tifosi allo stadio Monumental di Buenos Aires. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori per la sfida amichevole, via alle 00:30 (ore ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023) L’torna per la prima volta in campo dopo la vittoria al Mondiale in Qatar. Lionel Scaloni al Monumental schiera la stessa formazione vista incontro la Francia. Di seguito lasupartirà dalla panchina la prima sfida dopo la vittoria del Mondialesua. Lionel Scaloni ha scelto di mandare in campo lotitolare visto incontro la Francia in Qatar, un modo probabilmente per festeggiare davanti ai propri tifosi allo stadio Monumental di Buenos Aires. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori per la sfida amichevole, via alle 00:30 (ore ...

