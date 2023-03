Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OdeonZ__ : Argentina, la prima da Campioni del mondo: 2-0 a Panama, per Messi botte e selfie - sportli26181512 : Argentina, festa e vittoria contro Panama: gol numero 800 per Messi: Prima uscita da brividi per i campioni del mon… - sportli26181512 : Argentina, la prima da Campioni del mondo: 2-0 a Panama, per Messi botte e selfie: Argentina, la prima da Campioni… - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Argentina, la prima da Campioni del mondo: 2-0 a Panama, per Messi botte e selfie - Gazzetta_it : Argentina, la prima da Campioni del mondo: 2-0 a Panama, per Messi botte e selfie -

La festa, i selfie e anche qualche entrata senza rispetto : finisce 2 - 0 su Panama lauscita da campione del mondo dell', al Monumental di Buenos Aires. E immancabile c'è anche un nuovo record per Leo Messi: all'88° è arrivato il gol numero 800 in carriera (in 1.017 ......di- Panama , sfida amichevole andata in scena a Buenos Aires. In una serata di grande festa all'Estadio Monumental, l'Albiceleste supera nel quarto d'ora finale Panama in amichevole....Lo schianto pocodell'una in via Sestriere, all'incrocio con via Borgata Combere. È qui che ...Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione di Perosa,...

FEBBRE IN ARGENTINA PER LA "PRIMA" DEI CAMPIONI DEL MONDO - Sportmediaset Sport Mediaset

L'Argentina festeggia gli eroi del Mondiale in Qatar Prima due traverse sempre da punizione, poi finalmente il gol: Lionel Messi raggiunge gli 800 gol in carriera. Come al solito, la rete è magnifica.L'Argentina è tornata in campo dopo la vittoria ai Mondiali e inevitabilmente è stata l'occasione per celebrare nuovamente l'impresa compiuta lo scorso dicembre in Qatar. Prima del match contro Panama ...