Argentina | festa da brividi al Monumental per i campione del Mondo I video

(Di venerdì 24 marzo 2023) L'incredibiledei tifosi dell'allo stadioprima dell'amichevole tra l'Albiceleste e Panama. La nazionaledelin Qatar si è presentata con la Coppa deled è stata celebrata da decine di migliaia di persone impazzite di gioia. La folla era in coda da ore per accedere all'impianto e i giocatori sono apparsi visibilmente commossi per l'accoglienza ricevuta (tratto da Twitter)

BUENOS AIRES () - Bagno di folla per l'campione del Mondo . Lo stadio 'Monumental' di Buenos Aires, la casa del River Plate, ha ... intervistato dopo la- mondiale, ha parlato ...LaMondiale non è ancora finita e probabilmente non lo sarà ancora per tanto tempo, in. Questa notte la Nazionale albiceleste è tornata a giocare in casa dopo la conquista del titolo in ...Angoli: 11 - 1 per l'. Recupero tempo: pt 1'; st 3' BUENOS AIRES - Doveva essereper la Terza Stella, doveva essere l'omaggio ai Campioni che hanno fatto impazzire di gioia e d'amore ...

Sinistro diretto da punizione all'88esimo e il portiere non può farci nulla. L'amichevole tra Argentina e Panama si trasforma in una festa in tutto e per tutto. Messi era tornato in Argentina pochi ...BUENOS AIRES - Alla prima uscita da campione del mondo, l'Argentina batte 2-0 Panama in un'amichevole che rappresenta una festa per la Terza Stella. Lo Stadio Màs Monumental, gremito di tifosi, rende ...