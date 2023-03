Arezzo | Indiani ritrova i big dell' attacco

(Di venerdì 24 marzo 2023) Gucci, Gaddini e Persichini in recupero. Il tecnico gioca con le alternative di formazione: 27 formazioni diverse in 28 ...

Gucci, Gaddini e Persichini in recupero. Il tecnico gioca con le alternative di formazione: 27 formazioni diverse in 28 ...Livorno 12 marzo 2023 Il derby toscano tra Livorno eha attirato 5.000 spettatori allo stadio Armando Picchi per la 27a giornata del campionato di Serie D girone E. Gli amaranto dicercavano di proteggere il primo posto in classifica, ...All.: Bozzi(4 - 3 - 3) : Trombini; Pericolini (70' Cantisani), Risaliti, Polvani, Poggesi; ... All.:Arbitro : Striamo di Salerno (Meraviglia di Pistoia - Pignatelli di Viareggio) Rete : ...

Tutti titolari nell'Arezzo di Indiani. E l'allenatore insegue la decima promozione della carriera ArezzoNotizie

Per Paolo Indiani il motto "squadra che vince non si cambia" non vale ... E siccome la matematica non è un’opinione e l’Arezzo veleggia in testa con sette punti di vantaggio sulla seconda, ha avuto ...Sette successi di fila per il Cavallino sempre più vicino all’obiettivo della serie C. Intanto alla ripresa mancherà Settembrini ...