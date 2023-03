(Di venerdì 24 marzo 2023) Èda poco loche sarebbe statain RSAad, più precisamente a Nuova Florida. Il 16 marzo scorso, poche settimane fa, il sindaco Fabrizio Cremonini aveva firmato l’ordinanza, che imponeva la chiusura immediata delladi via Isernia, al civico 36, quella dove lo scorso 18 gennaio, nel corso di un blitz congiunto dei Nas e degli agenti della polizia locale difurono trovati 15 anziani, una 16enne e la madre reduce di una malattia infettiva. E ora èlo: sul posto, proprio in questi momenti, la Polizia Locale, gli agenti della Polizia di Stato, due ambulanze, i servizi sociali e i funzionari del Comune. La strada è stata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ardea, iniziato lo sgombero nella casa trasformata in RSA abusiva (FOTO) -

L'ideatore è Tony Gemignani, che haa far volteggiare l'impasto della pizza quando aveva ... giovane pizzaiolo di, in provincia di Roma, con la sua 'Altro che impasto'.Se ne èa parlare dopo che è sfumato il mega centro di distribuzione che la multinazionale ... A questi si sta per aggiungere un altro centro di distribuzione ad(200 magazzinieri). Di ...Per concludere questo periodo di festivitàcon il Natale del 2022, proseguito con il capodanno 2023 e che terminerà con la ricorrenza ... hanno invitato l'Associazione InGrado diad ...

Ardea, iniziato lo sgombero nella casa trasformata in RSA abusiva (FOTO) Il Corriere della Città

È iniziato da poco lo sgombero nella casa che sarebbe stata trasformata in RSA abusiva ad Ardea, più precisamente a Nuova Florida. Il 16 marzo scorso, poche settimane fa, il sindaco Fabrizio Cremonini ...Pagani ricorda Franco Califano. A dieci anni dalla scomparsa dell’indimenticabile cantautore di origini paganesi ...