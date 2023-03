Archivi storici degli istituti scolastici: inventario e conservazione (Di venerdì 24 marzo 2023) L’Archivio storico anche di una istituzione scolastica è costituito dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni (art.30 c.4 D.Lgs 42/2004). Tali documenti, selezionati per la conservazione permanente, vanno ordinati (art. 30 c.4 D.lgs 42/2004), avendo cura di rispettare i criteri delineati nelle fasi corrente e di deposito, e tenendo conto che, dopo tutti i successivi scarti, L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 marzo 2023) L’o storico anche di una istituzione scolastica è costituito dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni (art.30 c.4 D.Lgs 42/2004). Tali documenti, selezionati per lapermanente, vanno ordinati (art. 30 c.4 D.lgs 42/2004), avendo cura di rispettare i criteri delineati nelle fasi corrente e di deposito, e tenendo conto che, dopo tutti i successivi scarti, L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aiyo07 : RT @controlusura: 4175 libri della repubblica di Weimar furono BANDITI nel terzo Reich, ma non furono distrutti, come hanno fatto credere g… - Sakurauchi_Hime : RT @controlusura: 4175 libri della repubblica di Weimar furono BANDITI nel terzo Reich, ma non furono distrutti, come hanno fatto credere g… - madeinheritage : V-Scanner_LDL1 è il risultato di un assiduo lavoro di ricerca e perfezionamento, ad opera del team di progettazion… - duxfightdemon2 : RT @controlusura: 4175 libri della repubblica di Weimar furono BANDITI nel terzo Reich, ma non furono distrutti, come hanno fatto credere g… -