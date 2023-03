Aprilia / Elezioni comunali, si presentano i primi due candidati a sindaco: Luana Caporaso e Lanfranco Principi (Di venerdì 24 marzo 2023) Aprilia – La città di Aprilia si prepara alle imminenti Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. La campagna elettorale è entrata nel vivo con l’ufficializzazione delle candidature dei principali contendenti per la poltrona di sindaco. Da una parte c’è Luana Caporaso, che ha annunciato la sua candidatura alla guida della coalizione civica. La presentazione L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di venerdì 24 marzo 2023)– La città disi prepara alle imminentiamministrative del 14 e 15 maggio. La campagna elettorale è entrata nel vivo con l’ufficializzazione delle candidature dei principali contendenti per la poltrona di. Da una parte c’è, che ha annunciato la sua candidatura alla guida della coalizione civica. La presentazione L'articolo Temporeale Quotidiano.

