Approdati in Sicilia i 450 migranti soccorsi giovedì dalla Guardia Costiera

AGI - Approdo a Catania, Augusta e Messina per i circa 450 migranti soccorsi ieri dalla Guardia Costiera sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Catania. I militari avevano individuato e raggiunto un peschereccio a circa 100 miglia a est di Siracusa, con a bordo i migranti salvati da Nave Corsi e da una motovedetta Sar della Guardia Costiera. Sul posto c'erano in assistenza tre navi mercantili e un pattugliatore di Frontex. Altri quattro sbarchi di migranti si sono registrati fra la notte e l'alba a Lampedusa: sull'isola sono Approdati in 167. Ieri, dopo una settimana di stop dovuta al maltempo, c'era stato uno sbarco con 42 persone. Durante la notte, la Guardia di finanza ha soccorso ...

