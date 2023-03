“Apple vuole distribuire i suoi film in sala e investirà un miliardo”. Cosa cambia per distribuzione e streaming

(Di venerdì 24 marzo 2023)in. Quando oramai sembrava che loavesse stracciato ogni concorrenza per il futuro distributivo del cinema, ecco che da Cupertino arriva il colpo di scena. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’azienda leader degli iPhone ha deciso di puntare undi dollari – stessa cifra dell’altro colosso in streamng, Amazon – per portareda loro prodotti nelle sale cinematografiche. Vengono così subito in mente due grandi produzioniche potrebbero immediatamente beneficiare di quello che i ben informati segnalano come una finestra di un mese inprima del rilascio a pagamento sulla propria piattaforma, ...

Apple vuole distribuire i suoi film in sala. Quando oramai sembrava che lo streaming avesse stracciato ogni concorrenza per il futuro distributivo del cinema, ecco che da Cupertino arriva il colpo di ...Apple sarebbe addirittura stata scelta da attori del calibro di George Clooney e Brad Pitt e secondo quanto riferito, queste star vorrebbero Apple rispetto a distributori come Netflix, perché ...