Appena annunciata, l'ultima collezione low cost che permette a tutti di avere un iconico pezzo Mugler nel proprio armadio (Di venerdì 24 marzo 2023) Sexy, inclusivo, femminile. In una parola, Mugler. La Maison fondata dal leggendario Manfred Thierry nel 1973 oggi è uno dei “brand di ritorno” più seguiti e amati. Il merito è tutto da attribuire a Casey Cadwallader, l’attuale direttore creativo, che dal 2018 a oggi ha operato una rilettura dei codici del passato in chiave cool e body-conscious, rendendo le creazioni della storica casa di moda desiderabili agli occhi delle alle nuove generazioni. L’ultima riprova? La collaborazione Mugler H&M. La carriera di Thierry Mugler guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 marzo 2023) Sexy, inclusivo, femminile. In una parola,. La Maison fondata dal leggendario Manfred Thierry nel 1973 oggi è uno dei “brand di ritorno” più seguiti e amati. Il merito è tutto da attribuire a Casey Cadwallader, l’attuale direttore creativo, che dal 2018 a oggi ha operato una rilettura dei codici del passato in chiave cool e body-conscious, rendendo le creazioni della storica casa di moda desiderabili agli occhi delle alle nuove generazioni. L’riprova? La collaborazioneH&M. La carriera di Thierryguarda le foto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Turiddu_1 : @antoniodes85 @putino L'Ucraina ha annunciato due controffensive. Quella di Kherson 2022, puntualmente avvenuta con… - kermit65 : RT @EritelUC: Non appena annunciata la nuova versione di #ChatGPT, la versione 4, è ripartito il solito tam tam per commentare quanto sia d… - EritelUC : Non appena annunciata la nuova versione di #ChatGPT, la versione 4, è ripartito il solito tam tam per commentare qu… - ItaloJVB : @merynga1981 @kaganovich_77 sono dei minchioni. credit suisse era annunciata da tempo, per il resto, se non sanno f… - Puttanuke : @jo17kn e infatti nessuno sta dicendo niente, anzi, appena è stata annunciata micol come finalista ci siamo complim… -