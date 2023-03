Antonella Clerici di sasso: chi prova a baciarla in diretta | Guarda (Di venerdì 24 marzo 2023) Antonella Clerici e Alfio Bottaro hanno dato vita a un simpatico siparietto nel corso della puntata di venerdì 24 marzo di È sempre mezzogiorno, su Rai1. La conduttrice ha accolto in studio Sal De Riso per preparare un nuovo dolce: il pasticciere si è presentato con Bottaro vestito da ladro e “beccato” mentre rubava del cioccolato. Dopo aver letto il terzo indizio del gioco (“gli artisti hanno quello di battaglia”), la Clerici ha scherzato: “Eccetto Alfio, gli altri ce l'hanno”. Bottaro ha risposto chiedendo alla padrona di casa di avvicinarsi con la scusa di annusare il nuovo profumo: non appena la Clerici lo ha fatto, lui ha provato a baciarla, ma lei è riuscita a scansarsi in tempo. “È il mio cavallo di battagli questo”, ha ironizzato Bottaro tra lo stupore generale. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023)e Alfio Bottaro hanno dato vita a un simpatico siparietto nel corso della puntata di venerdì 24 marzo di È sempre mezzogiorno, su Rai1. La conduttrice ha accolto in studio Sal De Riso per preparare un nuovo dolce: il pasticciere si è presentato con Bottaro vestito da ladro e “beccato” mentre rubava del cioccolato. Dopo aver letto il terzo indizio del gioco (“gli artisti hanno quello di battaglia”), laha scherzato: “Eccetto Alfio, gli altri ce l'hanno”. Bottaro ha risposto chiedendo alla padrona di casa di avvicinarsi con la scusa di annusare il nuovo profumo: non appena lalo ha fatto, lui hato a, ma lei è riuscita a scansarsi in tempo. “È il mio cavallo di battagli questo”, ha ironizzato Bottaro tra lo stupore generale. ...

