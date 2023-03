Antonella Clerici a telecamere spente perde le staffe: "Dopo tutti questi anni dovresti saperlo" (Di venerdì 24 marzo 2023) Ultima puntata dell’appuntamento settimanale di Antonella Clerici con la trasmissione È sempre mezzogiorno: in un fuori onda perde le staffe La conduttrice Rai Antonella Clerici in tutti questi anni ha sempre ottenuto un posto nel palinsesto nazionale in quanto, il numero di ascolti che riesce a conquistare è veramente incredibile. Oltre ad avere un programma in fascia quotidiana, Antonella è spesso stata scelta anche come co conduttrice del festival della musica italiana: Sanremo. Da qualche anno inoltre, è alla conduzione di The Voice Senior, programma che scopre i talenti canori delle persone over 60. La vera chiave del successo di Antonella però, si cela nei programmi che hanno come fil rouge la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 24 marzo 2023) Ultima puntata dell’appuntamento settimanale dicon la trasmissione È sempre mezzogiorno: in un fuori ondaleLa conduttrice Raiinha sempre ottenuto un posto nel palinsesto nazionale in quanto, il numero di ascolti che riesce a conquistare è veramente incredibile. Oltre ad avere un programma in fascia quotidiana,è spesso stata scelta anche come co conduttrice del festival della musica italiana: Sanremo. Da qualche anno inoltre, è alla conduzione di The Voice Senior, programma che scopre i talenti canori delle persone over 60. La vera chiave del successo diperò, si cela nei programmi che hanno come fil rouge la ...

