"Antifascisti non sono italiani?". Meloni zittisce la sinistra | GUARDA

"Li ho definiti italiani. Che vuol dire che gli Antifascisti non sono italiani? Mi pare che sia onnicomprensivo storicamente". Così Giorgia Meloni, al termine del Consiglio europeo, replica alle polemiche scatenate da Anpi e opposizioni per il suo messaggio mandato in occasione dell'anniversario delle Fosse Ardeatine. Il presidente del Consiglio aveva parlato di "335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani". "È opportuno precisare che, certo, erano italiani, ma furono scelti in base a una selezione che colpiva gli Antifascisti, i resistenti", aveva sottolineato l'Associazione nazionale Partigiani d'Italia, criticando le parole del premier.

