Anticipazioni Terra Amara | Puntate Turche | Zuleyha Ferita In Una Sparatoria!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 24 marzo 2023): mentre è con Mehmet,finisce al centro di una sparatoria. Le sue condizioni in ospedale sembrano essere davvero gravi… Nelledi, in onda in Italia fra diverso tempo, non mancheranno colpi di scena sorprendenti. In particolare,verràda una raffica di colpi di arma da fuoco e rischierà di perdere la vita proprio quando avrà trovato un nuovo amore. Ma ecco che cosa sta per succedere.in ospedale dopo essere stata colpita da un proiettile! Nel ...