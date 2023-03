Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 24 marzo

(Di venerdì 24 marzo 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Yilmaz va al luogo dell’appuntamento con Zuleyha, ma tutto ciò che trova è un ciondolo da lei lasciato. La ragazza, una volta tornata alla tenuta, chiama Yilmaz pensando che non si sia presentato per qualche grave motivo, ma quando sente che si sta divertendo a cena con la sua ...

Terra amara, anticipazioni 24 marzo: l'incontro mancato di Yilmaz e Zuleyha Mediaset Infinity

Le puntate italiane di Terra Amara in onda tra qualche mese saranno decisamente al cardiopalma. Appena avrà modo di visionare un video piuttosto equivoco ...