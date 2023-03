Anteprima Lancia 2023, la concept arriva dal metaverso (Di venerdì 24 marzo 2023) Anteprima Lancia, antipasto del futuro prossimo. Per vederla interamente bisognerà aspettare il 15 aprile quando alla Milano Design Week il Marchio torinese presenterà la concept car preambolo del ... Leggi su motori.quotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023), antipasto del futuro prossimo. Per vederla interamente bisognerà aspettare il 15 aprile quando alla Milano Design Week il Marchio torinese presenterà lacar preambolo del ...

Anteprima Lancia 2023, la concept arriva dal metaverso Anteprima Lancia, antipasto del futuro prossimo. Per vederla interamente bisognerà aspettare il 15 aprile quando alla Milano Design Week il Marchio torinese presenterà la concept car preambolo del ... Sotto questo telo c'è la nuova concept Lancia Motor1 Italia Anteprima Lancia 2023, la concept arriva dal metaverso Anteprima Lancia, antipasto del futuro prossimo. Per vederla interamente bisognerà aspettare il 15 aprile quando alla Milano Design Week il Marchio torinese presenterà la concept car preambolo del ... Lancia fa il suo ingresso nel Metaverso Lancia è presente alla Metaverse Fashion Week con uno stand espositivo virtuale ispirato allo showroom reale nel centro di Milano ...