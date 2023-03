“Anche le armi nucleari...”. Russia pronta a tutto per tenersi la Crimea | GUARDA (Di venerdì 24 marzo 2023) "Se parliamo di qualsiasi offensiva seria legata al tentativo di reclamare la Crimea, è assolutamente chiaro che questo è un motivo per usare tutti i mezzi di difesa, compresi quelli previsti dai fondamenti della dottrina della deterrenza nucleare". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, che ha aggiunto: "Traete le vostre conclusioni, è chiaro che qui ci sono le basi per l'uso di qualsiasi arma. Assolutamente qualsiasi arma". La guerra tra Ucraina e Russia si fa sempre più intensa, con toni sempre più esasperati. Leggi su iltempo (Di venerdì 24 marzo 2023) "Se parliamo di qualsiasi offensiva seria legata al tentativo di reclamare la, è assolutamente chiaro che questo è un motivo per usare tutti i mezzi di difesa, compresi quelli previsti dai fondamenti della dottrina della deterrenza nucleare". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, che ha aggiunto: "Traete le vostre conclusioni, è chiaro che qui ci sono le basi per l'uso di qualsiasi arma. Assolutamente qualsiasi arma". La guerra tra Ucraina esi fa sempre più intensa, con toni sempre più esasperati.

