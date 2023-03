Anche la sovrappopolazione genera migrazioni: il fenomeno è epocale, servono soluzioni ciniche (Di venerdì 24 marzo 2023) di Valerio Pocar L’ennesima tragedia dei morti in mare davanti alla costa crotonese, alla quale già ne sono seguite altre, ha risollevato polemiche purtroppo non dissimili da quelle che durano ormai da anni. Le disumane parole del ministro in merito ai genitori “irresponsabili” che mettono a rischio la vita dei figli in viaggi azzardati, parole prontamente e ovviamente edulcorate sono rivelatrici dell’atteggiamento del governo in carica (ma purtroppo non solo di questo) giustificato con falsa ingenuità dalla sua presidente (“davvero pensate che abbiamo voluto lasciarli morire?” e non ci sarebbe mancato altro, se non fosse appunto successo), la quale ha ben lasciato capire quanta empatia nutra per queste vittime, sia i morti sia i vivi, con comportamenti conseguenti tanto cinici quanto indecorosi, tra omissioni, assenze, bugie e karaoke. Ciò che i potenti del mondo dovrebbero capire è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) di Valerio Pocar L’ennesima tragedia dei morti in mare davanti alla costa crotonese, alla quale già ne sono seguite altre, ha risollevato polemiche purtroppo non dissimili da quelle che durano ormai da anni. Le disumane parole del ministro in merito ai genitori “irresponsabili” che mettono a rischio la vita dei figli in viaggi azzardati, parole prontamente e ovviamente edulcorate sono rivelatrici dell’atteggiamento del governo in carica (ma purtroppo non solo di questo) giustificato con falsa ingenuità dalla sua presidente (“davvero pensate che abbiamo voluto lasciarli morire?” e non ci sarebbe mancato altro, se non fosse appunto successo), la quale ha ben lasciato capire quanta empatia nutra per queste vittime, sia i morti sia i vivi, con comportamenti conseguenti tanto cinici quanto indecorosi, tra omissioni, assenze, bugie e karaoke. Ciò che i potenti del mondo dovrebbero capire è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... assosuini : #Cinghiali e #PesteSuinaAfricana: necessaria maggiore #sorveglianza attiva e #depopolamento per evitare che anche i… - titi_il : @Savdro1 Il lavoro è scarso perché lo è il tempo umano, e anche le energie. L'uomo è l'unica risorsa scarsa, altro che sovrappopolazione - levpetrovitch_ : @Chiappuz @AndreC198 Ma no, non capisci. È che vogliono la guerra perché così l'inverno nucleare risolve il problem… - ElonMusk4ever : @RomanatoM @adowasser Esatto. Così si che l'umanità evolve. Ottimo consiglio. Tempo un paio d'anni e rimaniamo in p… - Panikmediatik : @marcocattaneo Probabile, ma potrebbe trattarsi, alla fine, di un ciclo naturale. Come i lemmings, che si suicidano… -

Lo scandalo del carcere unisce destra e sinistra ...devianza - carcere che è la causa della sovrappopolazione delle nostre carceri. Per la destra il garantismo vale solo per i potenti, per i poveracci carcere duro e buttare via la chiave. Ma anche ... Usa: PopEquus, la risposta per i wild Con siccità e sovrappopolazione che continuano a minacciare la salute degli animali e del territorio". Anche secondo la biologa Kate Schoenecker dell'USGS Fort Collins Science Center PopEquus ... Denatalità, basta incolpare chi non vuole figli: si agevoli chi vuole una famiglia, ma non ci riesce Ma come Non s'era detto che più bambini ci sono in Italia e meglio è per il Pil Leggi Anche ...voglia di far figli non fa in tempo ad arrivare che già si scontra con il tema della sovrappopolazione ... ...devianza - carcere che è la causa delladelle nostre carceri. Per la destra il garantismo vale solo per i potenti, per i poveracci carcere duro e buttare via la chiave. Ma...Con siccità eche continuano a minacciare la salute degli animali e del territorio".secondo la biologa Kate Schoenecker dell'USGS Fort Collins Science Center PopEquus ...Ma come Non s'era detto che più bambini ci sono in Italia e meglio è per il Pil Leggi...voglia di far figli non fa in tempo ad arrivare che già si scontra con il tema della... Anche la sovrappopolazione genera migrazioni: il fenomeno è epocale, servono soluzioni ciniche Il Fatto Quotidiano