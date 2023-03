Anche il governo francese vieta TikTok ai dipendenti pubblici (Di venerdì 24 marzo 2023) Un numero sempre più alto di Paesi nel mondo vieta ai funzionari governativi di installare l'app TikTok sui propri smartphone. C'è un fil rouge che collega gli Stati che hanno imposto questo provvedimento: dagli... Leggi su europa.today (Di venerdì 24 marzo 2023) Un numero sempre più alto di Paesi nel mondoai funzionari governativi di installare l'appsui propri smartphone. C'è un fil rouge che collega gli Stati che hanno imposto questo provvedimento: dagli...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Accolte parti della mozione presentata dal Terzo polo di Calenda che impegna il governo a non escludere e a non dis… - ladyonorato : La domanda è: dopo tutto ciò che è accaduto e l’emersione dei dati occultati dalle agenzie del farmaco sugli effett… - GiuseppeConteIT : Le rate su mutui e prestiti aumentano a dismisura e con loro anche gli affitti. Da giorni stiamo denunciando al Gov… - TheCarrese : RT @ultimenotizie: Anche il governo francese ha vietato l'installazione e l'uso di applicazioni 'ricreative' come il social network cinese… - flexgrimmy : e sa bene che non si trattò di un 'incidente', ma di un messaggio ad una potenza nascente Anche a quell'epoca, la… -