Ancelotti al Brasile Vinicius: ''È il migliore'' L'attaccante del Real Madrid Vinicius sul suo allenatore nel club, che potrebbe diventare il suo prossimo ... Maracanã Carlé Resta qua! ... tra queste figurano la Spagna , il Belgio e il Brasile . Per quanto si possa essere pazienti ed ... In questi giorni suonano sempre più forte le sirene brasiliane per Carlo Ancelotti, ed è inevitabile, ... Clamoroso Bayern: valuta l'esonero di Nagelsmann. Pronto Tuchel Fanno eco quelli del Real Madrid , che pensano già a un futuro senza Carlo Ancelotti , con gli indizi che continuano a susseguirsi sul possibile passaggio sulla panchina del Brasile . Ancelotti infatti potrebbe firmare il suo contratto con il Brasile per prendere le redini della panchina verdeoro nella prossima stagione tra il 6 e l'8 aprile, quando la nazionale femminile sarà ... Le opzioni di Zizou però sono diverse, soprattutto in virtù della situazione relativa a Carlo Ancelotti: più volte accostato alla panchina del Brasile e che potrebbe lasciare vacante il posto al Real ...