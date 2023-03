Anarchici | manifestazione non autorizzata | apprensione a Trastevere Schierate le forze dell’ordine per garantire la sicurezza

(Di venerdì 24 marzo 2023) Mentre scriviamo a Roma, nel cuore della città, a, è in svolgimento unadeglinon. Visti i precedenti è stata quindi subito firmata ordinanza perlae l’ordine pubblico nel rione. Disposto il divieto di transito e parcheggio, in vigore dalle 18:30 (anche se il ‘grosso’ sarebbe atteso per le 21) fino a cessate esigenze, nelle vie e nelle piazze interessate dall’agitazione e aree contigue., il sindaco dispone la momentanea rimozione di tutte le strutture mobili poste sulla pubblica via Per evitare situazioni di pericolo conseguenti ad atti di violenza nonché di danneggiamento di strutture mobili esistenti e mettere in condizione gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Anarchici, ordinanza Gualtieri: vietata manifestazione a Trastevere #anarchici #roma #trastevere #gualtieri… - infoitinterno : Anarchici, Gualtieri vieta manifestazione a Trastevere - ilmetropolitan : #Roma. Manifestazione anarchici non autorizzata a Trastevere, firmata ordinanza - Comemigirano : @uolller Ora faranno una manifestazione contro gli anarchici... ai #sinistrati del #PD non manca certo la faccia d… - TgrRaiVeneto : Presidiati tutti gli ingressi in città. All'imbocco di ponte della Libertà, i veicoli procedono su una sola corsia,… -

E domani ladegli: in 200 in arrivo a Venezia da tutta Italia. Ordinanza del sindaco che vieta i plateatici in Campo Santa Margherita. Timori di scontri e violenze. Oggi i ...a Trastevere, il sindaco dispone la momentanea rimozione di tutte le strutture mobili poste sulla pubblica via Per evitare situazioni di pericolo conseguenti ad atti di ...Glitornano in piazza a Roma e Trastevere si blinda. Venerdì sera, in piazza San Calisto , è attesa unanon autorizzata dalla Questura, al quale farà seguito un corteo fino a ...

Trastevere si blinda: allerta per manifestazione degli anarchici RomaToday

A Venezia sono già scattati i controlli in vista della manifestazione non autorizzata degli anarchici, annunciata per sabato in campo Santo Margherita. Presidiati tutti gli ingressi in città.Timori per l'iniziativa degli anarchici che oggi, venerdì 24 marzo ... La polizia si schiererà in assetto antisommossa per evitare qualsiasi disordine. La manifestazione è stata organizzata in segno ...