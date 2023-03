Anaao, 'bene impegno Schillaci per operatori Ssn ma fare presto' (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) - "Non possiamo che condividere e apprezzare 'l’impegno alla messa in campo di tempestive e rilevanti misure, anche di natura finanziaria, per rinnovare e incentivare l’interesse verso il Ssn, da parte di... Leggi su europa.today (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) - "Non possiamo che condividere e apprezzare 'l’alla messa in campo di tempestive e rilevanti misure, anche di natura finanziaria, per rinnovare e incentivare l’interesse verso il Ssn, da parte di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsalute : Anaao, 'bene impegno Schillaci per operatori Ssn ma fare presto' - infoitinterno : Investire nel SSN e nel suo capitale umano, l’impegno del ministro Schillaci. Anaao: “Ora fare presto e bene” - infoitinterno : Anaao: 'Condividiamo l'impegno di Schillaci per gli operatori del Ssn ma fare presto e bene' - paolacarnevale9 : RT @anaao_assomed: Investire nel Ssn e nel suo capitale umano. Anaao: bene l'impegno di Schillaci, ma ora fare presto e bene - infoitsalute : Anaao, ‘bene impegno Schillaci per operatori Ssn ma fare presto’ -