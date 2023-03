Amici 22 | serale | spoiler seconda puntata | Benedetta e Mattia Zenzola si sono dati un bacio

(Di venerdì 24 marzo 2023) Nel corso della giornata di giovedì 23 marzo è stata registrata ladeldi22 che andrà in onda sabato 25 marzo. Tra glisull’eliminato e le varie sfide abbiamo scoperto un gossip con protagonistiVari e22,si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Nel corso della giornata di giovedì 23 marzo è stata registrata la seconda puntata deldi22 che andrà in onda sabato 25 marzo. Tra gli spoiler sull' eliminato e le varie sfide abbiamo scoperto un gossip con protagonisti Benedetta Vari e Mattia Zenzola .22,...Il programma ha perso la battaglia dell'Auditel con la partenza deldidi Maria De Filippi, totalizzando praticamente la metà dei telespettatori rispetto al competitor. Non solo, come ...Infatti, da alcune anticipazioni, è emerso che nella seconda puntata deldici sarà un bacio durante la terza sfida della terza manche e i protagonisti saranno Mattia e Benedetta Vari , ...

Attualmente Malgioglio è impegnato con Amici di Maria De Filippi il serale, dove è uno dei giudizi. Sembra che quest’anno Cristiano non sarà più il commentatore ufficiale della manifestazione, così ...La puntata è già stata registrata, ecco perché possiamo contare su alcune anticipazioni, diffuse dalla pagina 'Amici News'. Stando alle notizie che trapelano, due allievi dovranno abbandonare il ...