Amici 22, pesante scontro tra Aaron e Wax in sala prove: interviene Maria De Filippi

A ridosso della nuova puntata del Serale di Amici 22, la tensione in casetta si taglia con un coltello. Dopo i guanti di sfida tra Aaron e Wax dello scorso appuntamento, la rivalità tra i due allievi è cresciuta parecchio e non sono mancati i colpi bassi. I due eviterebbero di parlarsi quando sono sotto lo stesso tetto e adesso sarebbero persino arrivati allo scontro durante il cambio nella sala prove. Una parolina di troppo avrebbe costretto Maria De Filippi ad intervenire e mantenere un certo comportamento.

Amici 22: tensione tra due allievi in sala prove

Da quando è iniziato il Serale di Amici 22, alcuni allievi avrebbero cominciato a sentire la competizione. Stando ai rumors, Wax sarebbe uno di ...

