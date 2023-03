Amici 22, Elena D’amario infortunata al ginocchio: non potrà più ballare? (Di venerdì 24 marzo 2023) Elena D’amario, la ballerina professionista di Amici, l’amatissimo talent show di Maria De Filippi, ha rivelato al settimanale Grazia di aver subito un infortunio piuttosto grave: si è spaccata il ginocchio. Tutti i fans si sono allarmati quando la danzatrice ha raccontato di aver continuato a ballare nonostante provasse dolore e ciò probabilmente potrebbe aver peggiorato la sua situazione; chiedendosi se si fosse procurata un danno permanente, mettendo a rischio la sua carriera artistica. Amici 22, Elena D’amario tornerà mai a ballare? Il punto di svolta per la professionista di Amici è stato l’operazione al ginocchio, che le ha fatto capire di non essere una supereroina e di dover ascoltare il suo ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 marzo 2023), la ballerina professionista di, l’amatissimo talent show di Maria De Filippi, ha rivelato al settimanale Grazia di aver subito un infortunio piuttosto grave: si è spaccata il. Tutti i fans si sono allarmati quando la danzatrice ha raccontato di aver continuato anonostante provasse dolore e ciò probabilmente potrebbe aver peggiorato la sua situazione; chiedendosi se si fosse procurata un danno permanente, mettendo a rischio la sua carriera artistica.22,tornerà mai a? Il punto di svolta per la professionista diè stato l’operazione al, che le ha fatto capire di non essere una supereroina e di dover ascoltare il suo ...

