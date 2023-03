Amici 22 | Angelina Mango riceve un guanto di sfida da Arisa e si sfoga con Federica Andreani

Leggi su isaechia

(Di venerdì 24 marzo 2023) Nel daytime di22 appena terminato, sono stati annunciati i guanti didella seconda puntata del Serale, che andrà in onda domani, sabato 24 marzo. Dopo la coreografia di classico proposta da Alessandra Celentano a Samuele Segreto, ballerino di Emanuel Lo, che ha rifiutato dire Ramon, ancheha proposto undi. L’insegnante di canto ha messo in gioco, per la prima volta,, allieva di Lorella Cuccarini. Undiinterpretazione, quello che vedràrsi le due cantanti, sulle note di “Volami nel cuore” di Mina, spiegato dacon le seguenti parole: Cara, io sono una tua grande fan. Hai una tecnica ...