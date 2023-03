Amerini: "Il Napoli può concentrarsi sulla Champions avendo un grande vantaggio in campionato" (Di venerdì 24 marzo 2023) Daniele Amerini, ex calciatore, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete",di seguito le sue dichiarazioni: “Pioli è stato un allenatore sottovalutato. Quando mi allenava a Modena sono stato fortunato e privilegiato ad averlo per quello che ha fatto in carriera. Era già un allenatore bravo con dei difetti da limare. È un grande gestore di spogliatoio perché credo che abbia un ottimo rapporto con tutti i giocatori. È uno che si fa rispettare ed è cresciuto tanto nella preparazione della partita. Ci riprese in una situazione difficile dove eravamo in zona retrocessione e andammo ai playoff. Se la Champions azzererà le differenze che ci sono in campionato? Non è semplice perché il Milan deve pensare anche al campionato. Il Napoli ha un vantaggio tale ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 24 marzo 2023) Daniele, ex calciatore, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete",di seguito le sue dichiarazioni: “Pioli è stato un allenatore sottovalutato. Quando mi allenava a Modena sono stato fortunato e privilegiato ad averlo per quello che ha fatto in carriera. Era già un allenatore bravo con dei difetti da limare. È ungestore di spogliatoio perché credo che abbia un ottimo rapporto con tutti i giocatori. È uno che si fa rispettare ed è cresciuto tanto nella preparazione della partita. Ci riprese in una situazione difficile dove eravamo in zona retrocessione e andammo ai playoff. Se laazzererà le differenze che ci sono in? Non è semplice perché il Milan deve pensare anche al. Ilha untale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Amerini: 'Il Napoli ha un gran vantaggio in campionato, può concentrarsi alla Champions' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Amerini: 'Il Napoli ha un gran vantaggio in campionato, può concentrarsi alla Champions' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Amerini: 'Il Napoli ha un gran vantaggio in campionato, può concentrarsi alla Champions' - napolimagazine : IL PARERE - Amerini: 'Il Napoli ha un gran vantaggio in campionato, può concentrarsi alla Champions' - apetrazzuolo : IL PARERE - Amerini: 'Il Napoli ha un gran vantaggio in campionato, può concentrarsi alla Champions' -

Amerini a Radio CRC: “Champions League Solo il Napoli può ... GonfiaLaRete IL PARERE - Amerini: "Il Napoli ha un gran vantaggio in campionato, può concentrarsi alla Champions" 24.03 12:58 - VIDEO NM - Spalletti, autografo sulla maglia del Napoli al Premio Bearzot: l’affetto dei tifosi 24.03 12:55 - VIDEO NM - Napoli, Spalletti tra selfie ed autografi al Premio Bearzot: le ... 24.03 12:58 - VIDEO NM - Spalletti, autografo sulla maglia del Napoli al Premio Bearzot: l’affetto dei tifosi 24.03 12:55 - VIDEO NM - Napoli, Spalletti tra selfie ed autografi al Premio Bearzot: le ...