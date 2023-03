America’s Cup, Luna Rossa prepara la base a Barcellona: efficientamento energetico di ultima generazione (Di venerdì 24 marzo 2023) Luna Rossa si sta preparando per essere grande protagonista alla America’s Cup 2024. Manca un anno e mezzo alla prossime edizione della competizione sportiva più antica al mondo e l’equipaggio italiano punta a fare saltare il banco nelle acque di Barcellona, dopo aver perso l’ultima finale contro Team New Zealand nel Golfo di Auckland. L’equipaggio guidato dallo skipper Max Sirena si sta allenando a Cagliari con il prototipo LEQ 12, cercando di raccogliere tutti i dati necessari per realizzare l’AC75, ovvero la barca che darà l’assalto alla Vecchia Brocca. Nel frattempo fervono anche i preparativi per allestire la base a Barcellona, dove tra settembre e ottobre 2024 si disputerà la Coppa America. Il sodalizio tricolore presta la ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023)si stando per essere grande protagonista allaCup 2024. Manca un anno e mezzo alla prossime edizione della competizione sportiva più antica al mondo e l’equipaggio italiano punta a fare saltare il banco nelle acque di, dopo aver perso l’finale contro Team New Zealand nel Golfo di Auckland. L’equipaggio guidato dallo skipper Max Sirena si sta allenando a Cagliari con il prototipo LEQ 12, cercando di raccogliere tutti i dati necessari per realizzare l’AC75, ovvero la barca che darà l’assalto alla Vecchia Brocca. Nel frattempo fervono anche itivi per allestire la, dove tra settembre e ottobre 2024 si disputerà la Coppa America. Il sodalizio tricolore presta la ...

