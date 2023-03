Ambra | «Ho sofferto di bulimia Per aiutarmi mia madre mi lasciava post-it ad altezza vomito»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 marzo 2023) Su Sette, settimanale del Corriere della Sera, un’intervista adAngiolini. Quando era adolescente è stata un’icona di “Non è la Rai“. Venne presa di mira da critici e femministe. Oggi è un’attrice stimata. «Ho iniziato senza capirci niente. Volevo ballare: i miei lavoravano tanto, la danza era un modo per non stare in strada. Quando il successo è esploso mi tormentava il fatto di essere famosa senza sapere perché. Non ero la più brava, né la più bella: non mi sentivo speciale. Desideravo un mestiere, qualcosa che avesse a che fare con una scelta mia. Sembravo incazzata con tutti, ma lo ero con me stessa. Quando la televisione mi ha voltato le spalle invece che disperarmi mi sono detta: “Ora posso cercarmi un lavoro”».parla di anni in cui è rimasta senza lavoro ma aggiunge che non ha mai smesso di darsi da fare per trovare la sua ...