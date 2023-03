Amazon | la denuncia della Cgil | “Spazi non concessi | l’assemblea sindacale alla pensilina del bus”

(Di venerdì 24 marzo 2023) Cividate al Piano. “Accade davvero di rado di restare sul marciapiedi a tenere un’assemblea, senza la possibilità di svolgerla in azienda. Di norma, infatti, i sindacalisti che si occupano di lavoratori di ditte in appalto vengono accolti nei locali delle società committenti. Non è stato così venerdì mattina per i dipendenti di Sicuritalia Servizi Fiduciari impegnati nell’attività di portierato nel sito dia Cividate al Piano. Sono stati lasciati fuori dai cancelli, e lì, all’aperto, hanno incontrato i loro sindacalisti a unadel bus”. È ladi Cristina Guerinoni,segreteria Filcamsdi Bergamo, e Lorenzo Cortinovis, funzionario di categoria, che hanno descritto quando successo al polo logistico nel quale ci sono trenta lavoratori in ...

