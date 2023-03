Amarsi come sorelle: Amélie Nothomb racconta il nuovo romanzo. L’intervista di Amica (Di venerdì 24 marzo 2023) Tradotta in 46 lingue, nel 2022 Amélie Nothomb ha vinto il premio Strega europeo con “Primo sangue“. Commendatrice dell’Ordine della Corona belga, ha ricevuto anche il titolo di baronessa da re Filippo del Belgio. Qui ci parla del suo nuovo romanzo “Il libro delle sorelle” (foto Getty) Trentunesimo romanzo. Un bel primato, insieme ai 18 milioni di copie vendute nel mondo, per un’autrice di quasi 56 anni che scrive – a mano – tre o quattro libri all’anno e che ne ha accumulati 107. «Solo io scelgo quello che voglio pubblicare senza altro criterio che il desiderio e l’istante», dichiara Amélie Nothomb, che ora ha “deciso” di regalare al pubblico Il libro delle sorelle (Voland), celebrazione di un legame femminile spesso poco ... Leggi su amica (Di venerdì 24 marzo 2023) Tradotta in 46 lingue, nel 2022ha vinto il premio Strega europeo con “Primo sangue“. Commendatrice dell’Ordine della Corona belga, ha ricevuto anche il titolo di baronessa da re Filippo del Belgio. Qui ci parla del suo“Il libro delle” (foto Getty) Trentunesimo. Un bel primato, insieme ai 18 milioni di copie vendute nel mondo, per un’autrice di quasi 56 anni che scrive – a mano – tre o quattro libri all’anno e che ne ha accumulati 107. «Solo io scelgo quello che voglio pubblicare senza altro criterio che il desiderio e l’istante», dichiara, che ora ha “deciso” di regalare al pubblico Il libro delle(Voland), celebrazione di un legame femminile spesso poco ...

