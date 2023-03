Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Alunno di 10 anni deve operarsi, ‘scortato’ a scuola dalla Lamborghini della Polizia - lacittanews : Argomenti trattati Bambino di 9 anni ha trovato un dente di dinosauro vero mentre stava giocando a fare l’archeolog… - SaluteLab : Durante l’ora di religione, un alunno di 11 anni ha disturbato la lezione con il suo #smartphone che ha squillato e… - PAOLAMALACRIDA : RT @11Giuliano: Epilogo: Castelfiorentino (Firenze), morto 16enne dopo malore in classe. A Castelfiorentino (Firenze) un ragazzo di 16 anni… - sabribri1977 : RT @11Giuliano: Epilogo: Castelfiorentino (Firenze), morto 16enne dopo malore in classe. A Castelfiorentino (Firenze) un ragazzo di 16 anni… -

... in un terzo la madre dell'ha accusato la scuola addirittura di "pornografia", dicendosi "... ha commentato la preside e insegnante Carrasquilla, che lavora alla scuola da soli due. La ...... che già vi hanno dovuto rinunciare neglipassati per il Covid, ora si trovano in difficoltà ...Rusconi - al Pio IX di Roma quattro giorni a Budapest costeranno alle famiglie 800 euro ad, ...... che già vi hanno dovuto rinunciare neglipassati per il Covid, ora si trovano in difficoltà ... Al Pio IX di Roma quattro giorni a Budapest costeranno alle famiglie 800 euro ad, una cifra ...

Alunno di 10 anni deve operarsi, ‘scortato’ a scuola dalla Lamborghini della Polizia Orizzonte Scuola

In una scuola degli Usa, durante una lezione sull'arte del Rinascimento, la preside è stata cacciata per aver mostrato agli alunni immagini di capolavori ... che lavora alla scuola da soli due anni.La violenza entra in aula: insegnante picchiata davanti agli alunni al liceo classico Plinio Seniore, a Castellammare di Stabia, provincia di Napoli. L'aggressione è avvenuta davanti allo sguardo ...