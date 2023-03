Allegri se lo porta a Londra: Conte è già dimenticato (Di venerdì 24 marzo 2023) Nemmeno il tempo di salutare il tecnico salentino, che in casa Spurs già si para di futuro: incombe la figura di Allegri Con le prestazioni, e i risultati, precipitati nel… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 24 marzo 2023) Nemmeno il tempo di salutare il tecnico salentino, che in casa Spurs già si para di futuro: incombe la figura diCon le prestazioni, e i risultati, precipitati nel… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... assilemamore : RT @beacolombo_bc: Allegri in nazionale con Locatelli regista, Fagioli che fa il cazzo che vuole, Chiesa terzino e Perin in porta, alza il… - Gobba90665216 : RT @beacolombo_bc: Allegri in nazionale con Locatelli regista, Fagioli che fa il cazzo che vuole, Chiesa terzino e Perin in porta, alza il… - JuglairMat : RT @beacolombo_bc: Allegri in nazionale con Locatelli regista, Fagioli che fa il cazzo che vuole, Chiesa terzino e Perin in porta, alza il… - mattiahiguain98 : RT @beacolombo_bc: Allegri in nazionale con Locatelli regista, Fagioli che fa il cazzo che vuole, Chiesa terzino e Perin in porta, alza il… - MatteoGufi3 : RT @beacolombo_bc: Allegri in nazionale con Locatelli regista, Fagioli che fa il cazzo che vuole, Chiesa terzino e Perin in porta, alza il… -