Allegri resterà alla Juventus: il motivo che spazza via ogni dubbio (Di venerdì 24 marzo 2023) A fine stagione è praticamente certa la permanenza di Allegri sulla panchina della Juventus e il motivo è piuttosto chiaro. Allegri (LaPresse)Quando è tornato sulla panchina della Juventus non ha ricevuto il totale consenso da parte dei suoi tifosi; una buona parte del popolo bianconero, infatti, avrebbe gradito un tecnico in grado di portare un gioco più propositivo rispetto alla filosofia di Allegri. In questa stagione, però, il tecnico ha dimostrato di essere l’allenatore perfetto per la Juventus; nel momento di maggiore difficoltà, infatti, Allegri ha saputo compattare il gruppo isolandolo dalle voce esterne. Secondo le ultime indiscrezioni i bianconeri dovrebbero ripartire da Allegri per tornare a guardare tutti ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 24 marzo 2023) A fine stagione è praticamente certa la permanenza disulla panchina dellae ilè piuttosto chiaro.(LaPresse)Quando è tornato sulla panchina dellanon ha ricevuto il totale consenso da parte dei suoi tifosi; una buona parte del popolo bianconero, infatti, avrebbe gradito un tecnico in grado di portare un gioco più propositivo rispettofilosofia di. In questa stagione, però, il tecnico ha dimostrato di essere l’allenatore perfetto per la; nel momento di maggiore difficoltà, infatti,ha saputo compattare il gruppo isolandolo dalle voce esterne. Secondo le ultime indiscrezioni i bianconeri dovrebbero ripartire daper tornare a guardare tutti ...

