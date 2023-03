Alleanza Putin-Xi, c’è il rischio di una guerra mondiale? (Di venerdì 24 marzo 2023) Mentre l’Occidente prosegue nella sua politica di sostegno dell’Ucraina, quasi avendo firmato un “assegno in bianco” (a differenza di quanto sostenne Joe Biden pochi mesi fa), proseguono i sospetti sul ruolo della Cina, circa una sua possibile ascesa nel conflitto a fianco della Russia. Il ruolo sarebbe lo stesso che l’Alleanza atlantica sta avendo con il governo Zelensky: forniture di armi e droni, ruolo che – ad oggi – stanno ricoprendo Iran e Corea del Nord. Già a fine gennaio, all’interno delle stanze dei bottoni di Bruxelles e Washington, si era prefigurata la possibilità che Pechino si schierasse a fianco di Putin, nonostante la fortissima ambiguità che l’ha caratterizzata sin dagli albori della guerra in Ucraina. Eppure, sono proprio le aziende cinesi a fornire da settimane tecnologie per lo sforzo bellico delle forze russe nel ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 24 marzo 2023) Mentre l’Occidente prosegue nella sua politica di sostegno dell’Ucraina, quasi avendo firmato un “assegno in bianco” (a differenza di quanto sostenne Joe Biden pochi mesi fa), proseguono i sospetti sul ruolo della Cina, circa una sua possibile ascesa nel conflitto a fianco della Russia. Il ruolo sarebbe lo stesso che l’atlantica sta avendo con il governo Zelensky: forniture di armi e droni, ruolo che – ad oggi – stanno ricoprendo Iran e Corea del Nord. Già a fine gennaio, all’interno delle stanze dei bottoni di Bruxelles e Washington, si era prefigurata la possibilità che Pechino si schierasse a fianco di, nonostante la fortissima ambiguità che l’ha caratterizzata sin dagli albori dellain Ucraina. Eppure, sono proprio le aziende cinesi a fornire da settimane tecnologie per lo sforzo bellico delle forze russe nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gian19771 : @fattoquotidiano @WandaMarra La NATO ci protegge da 70 anni... voi del FQ volete magari un'alleanza con il Fascista… - LauraGi63815697 : RT @MarceVann: Il disagiato norvegese non ha preso molto bene la nuova e consolidata alleanza sino-russa: allora adesso non ti resta altro… - Undertall65 : RT @MarceVann: Il disagiato norvegese non ha preso molto bene la nuova e consolidata alleanza sino-russa: allora adesso non ti resta altro… - cianick : La sottile strategia di Pechino nell’alleanza con Mosca #cina #russia - FabGiagnoni : RT @Cosa_Dici: Quando non va proprio giù che esiste un globo terracqueo dove gli altri NON SONO COSTRETTI a seguire il tuo PENSIERO UNICO d… -