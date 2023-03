Alle 10.30 al Maschio Angioino Spalletti riceverà il Premio Bearzot (Di venerdì 24 marzo 2023) . Scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport: mentre le sale del Maschio Angioino si preparano ad accoglierlo per consegnargli il Premio Bearzot, il curriculum vitae di Luciano SpAlletti s’arricchisce di una laurea ad honorem. E se non ci fosse stata quella serata perfida con la Cremonese, in Coppa Italia, a SpAlletti sarebbe stata sottratta l’ultima missione: inseguire la sublime perfezione. Chissà il «vecio» cosa direbbe di un erede così? Il Premio Bearzot è stato assegnato dalla giuria presieduta dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e dal numero uno dell’Us Acli, Damiano Lembo, e coordinata dal caporedattore sport Ansa, Piercarlo Presutti. Alla cerimonia prenderanno parte anche il presidente del Coni, Giovanni Malagó e il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 marzo 2023) . Scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport: mentre le sale delsi preparano ad accoglierlo per consegnargli il, il curriculum vitae di Luciano Sptti s’arricchisce di una laurea ad honorem. E se non ci fosse stata quella serata perfida con la Cremonese, in Coppa Italia, a Sptti sarebbe stata sottratta l’ultima missione: inseguire la sublime perfezione. Chissà il «vecio» cosa direbbe di un erede così? Ilè stato assegnato dalla giuria presieduta dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e dal numero uno dell’Us Acli, Damiano Lembo, e coordinata dal caporedattore sport Ansa, Piercarlo Presutti. Alla cerimonia prenderanno parte anche il presidente del Coni, Giovanni Malagó e il ...

