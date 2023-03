Allarme siccità, in Italia sono scomparsi i grandi fiumi (Di venerdì 24 marzo 2023) Il report settimanale dell’Osservatorio dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), nonostante un contesto leggermente migliorato, certifica una verità: in Italia non ci sono più grandi fiumi. Infatti, la portata del Po, pur avendo registrato un lieve aumento nel tratto iniziale, rimane ampiamente insufficiente e continua a essere inferiore al minimo storico mensile nel tratto lombardo-emiliano. Nel rilevamento finale a Pontelagoscuro, la portata del fiume è stata di 604,23 mc/s, pari al 14% in meno rispetto ai valori minimi del periodo. L’attuale situazione Gli analisti di ANBI evidenziano che la crisi idrica in Italia è influenzata da diversi fattori climatici. Le precipitazioni sono scarse e non sufficienti a ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 marzo 2023) Il report settimanale dell’Osservatorio dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), nonostante un contesto leggermente migliorato, certifica una verità: innon cipiù. Infatti, la portata del Po, pur avendo registrato un lieve aumento nel tratto iniziale, rimane ampiamente insufficiente e continua a essere inferiore al minimo storico mensile nel tratto lombardo-emiliano. Nel rilevamento finale a Pontelagoscuro, la portata del fiume è stata di 604,23 mc/s, pari al 14% in meno rispetto ai valori minimi del periodo. L’attuale situazione Gli analisti di ANBI evidenziano che la crisi idrica inè influenzata da diversi fattori climatici. Le precipitazioniscarse e non sufficienti a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Siccità, l’allarme dei consorzi per la gestione dell’acqua: “Intervenire prima che sia a rischio la coesione social… - CorriereCitta : Allarme siccità a Roma, fiumi asciutti e lago di Bracciano a rischio: Pasqua con picchi di 30 gradi - Erpy_Giu : RT @Zziagenio78: ALLARME SICCITÀ MELONI:'Non è colpa mia, non sono mica Mosè' ALLARME INCENDI Non son mica Nerone ALLARME HACKER Non son… - Francy_M21 : RT @matt1news: MYRTA MERLINO, GIORNALISTA A LIBRO PAGA DI LA7, PUBBLICA UNA FOTO DELL'ADIGE IN SECCA PER GRIDARE ALL'ALLARME SICCITÀ, MA VI… - Zamberlett : RT @matt1news: MYRTA MERLINO, GIORNALISTA A LIBRO PAGA DI LA7, PUBBLICA UNA FOTO DELL'ADIGE IN SECCA PER GRIDARE ALL'ALLARME SICCITÀ, MA VI… -