Allarme siccità a Roma, fiumi asciutti e lago di Bracciano a rischio: Pasqua con picchi di 30 gradi (Di venerdì 24 marzo 2023) Piove poco. Troppo poco e a documentarlo è il report settimanale dell'Osservatorio sulle risorse idriche dell'Anbi, l'Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue. A Roma, scrive La Repubblica, dall'inizio del 2023 sono 114 i millimetri di pioggia caduti. Una situazione quantomeno anomala, per la quale i meteorologi non escludono che quella che sta per arrivare possa essere una Pasqua all'insegna del caldo estivo, con picchi di 30 gradi. La siccità va avanti da troppo tempo A preoccupare è la siccità che va avanti da, ormai, troppo tempo in vista di una stagione estiva che si annuncia bollente. Le condizioni climatiche sono evidentemente cambiate con gravi ripercussioni sulle culture. Anche il livello del lago di ...

