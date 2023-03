(Di venerdì 24 marzo 2023) L'appuntamento è fissato ad Innsbruck, alla clinica Hochrum dal professor Christian Fink: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', infatti,ha in agenda per lunedì una visita dal medico ...

L'appuntamento è fissato ad Innsbruck, alla clinica Hochrum dal professor Christian Fink: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', infatti,ha in agenda per lunedì una visita dal medico ...

Allarme Chiesa: nuovi controlli al ginocchio CalcioMercato.it

Federico Chiesa rischia un nuovo infortunio serio. Il campione della Juventus è tornato in campo solo qualche mese fa dopo la lesione del legamento crociato ma il suo ritorno in campo non è mai stato ...A San Siro Federico Chiesa si è fermato nuovamente, allarmando la Juventus e i tifosi sulle sue condizioni. Federico Chiesa con la maglia della Juventus – Calciomercato.it Gli ultimi esami hanno fatto ...