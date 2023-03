Alla Biker Fest International il più grande raduno di auto americane (Di venerdì 24 marzo 2023) Quest’anno il raduno di auto americane più storico e grande dello stivale dello Stivale, soffia le 28 candeline e si prepara ad andare in programma durante la 37° Biker Fest International! Il rombante set Hollywoodiano si trasferisce per due giorni nella splendida località balneare di Lignano Sabbiadoro (UD) che farà da sfondo per centinaia di mastodontici e prepotenti motori V8. Cruisin’ Magazine, la storica rivista di settore, e Old School Garage Club accoglieranno i numerosi equipaggi provenienti dal territorio nazionale e internazionale per far rivivere il sogno americano. Il parcheggio antistante il Luna Park, già durante il sabato ospiterà le numerose american cars che raggiungeranno la meta per pavoneggiarsi tra i visitatori abbagliati dalle cromature e ... Leggi su udine20 (Di venerdì 24 marzo 2023) Quest’anno ildipiù storico edello stivale dello Stivale, soffia le 28 candeline e si prepara ad andare in programma durante la 37°! Il rombante set Hollywoodiano si trasferisce per due giorni nella splendida località balneare di Lignano Sabbiadoro (UD) che farà da sfondo per centinaia di mastodontici e prepotenti motori V8. Cruisin’ Magazine, la storica rivista di settore, e Old School Garage Club accoglieranno i numerosi equipaggi provenienti dal territorio nazionale e internazionale per far rivivere il sogno americano. Il parcheggio antistante il Luna Park, già durante il sabato ospiterà le numerose american cars che raggiungeranno la meta per pavoneggiarsi tra i visitatori abbagliati dalle cromature e ...

