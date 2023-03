Alimenti con farine di insetti e coloranti: così stiamo già mangiando grilli e tarme (senza saperlo) (Di venerdì 24 marzo 2023) Prima è arrivato il tenebrio molitor, ovvero la tarma della farina. Poi è stato il turno della locusta migratoria. Seguita dai grilli in polvere e dalla larva del verme della farina minore. Sono i quattro insetti che rientrano nel “novel food”. In vendita da quest’anno. E secondo le previsioni nel 2030 i consumatori di cibi insettivori nell’Unione Europea saranno 400 milioni. La stretta del governo Meloni sulle farine di insetti servirà a regolamentare un settore che però rischia di arrivare fuori tempo massimo. Perché è da tempo che sulle nostre tavole sono presenti gli insetti. Anche se a volte sono mascherati dietro sigle incomprensibili per i consumatori. Come per esempio il colorante E120. Prodotto con le cocciniglie raccolte sui fichi d’india del Perù o delle isole Canarie. Il ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023) Prima è arrivato il tenebrio molitor, ovvero la tarma della farina. Poi è stato il turno della locusta migratoria. Seguita daiin polvere e dalla larva del verme della farina minore. Sono i quattroche rientrano nel “novel food”. In vendita da quest’anno. E secondo le previsioni nel 2030 i consumatori di cibivori nell’Unione Europea saranno 400 milioni. La stretta del governo Meloni sullediservirà a regolamentare un settore che però rischia di arrivare fuori tempo massimo. Perché è da tempo che sulle nostre tavole sono presenti gli. Anche se a volte sono mascherati dietro sigle incomprensibili per i consumatori. Come per esempio il colorante E120. Prodotto con le cocciniglie raccolte sui fichi d’india del Perù o delle isole Canarie. Il ...

